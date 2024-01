Overal waar u vaart: Japanse trots

Column

Het is al even geleden dat u een column van mijn hand aantrof. Ik mocht een beurtje overslaan in verband met verblijf in het buitenland. Klinkt interessant, was het ook. Ik ben drie weken in Japan geweest. En ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als ik ergens in een ander land ben, zoek ik meteen de waterkant op. Je wilt weten wat er daar op het water drijft. ‘Bootjes kijken.’