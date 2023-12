Kerstoverdenking: In het licht van de waarheid

Het Amsterdamse zeemanshuis beschikt over een karaoke. Zoals elk jaar is vanaf oktober kerstmuziek populair. In de 25 jaar dat ik hier als havendominee kom, hoor ik telkens weer dezelfde liedjes voorbij komen. Van sommige melodieën weet ik dat ze honderden jaren oud zijn. Ze zijn gewoon niet stuk te krijgen.

Van liedjes over het dromen van een witte kerst en rinkelende belletjes wordt gezegd dat ze altijd groen zijn. Ze zijn bestand tegen de tand des tijds en lijken niet te verouderen. Net zoals als sparren, ceders en dennen groen blijven in de winter, terwijl andere bomen hun bladeren verliezen en er verdord uitzien.

Hoop

De godsdienstig leider Maarten Luther viel het ook op dat sommige bomen zo mooi groen blijven. Dit bracht hem op het idee er één om te hakken en in zijn kerk neer te zetten. Hij legde zijn gehoor uit waarom de boom de kerstgedachte symboliseert. Want als de dagen kouder en donkerder worden en het leven moeilijker is vol te houden, dan zijn er altijd nog naaldbomen die daar geen last van hebben. De donkere, duistere krachten hebben geen vat op ze. En het idee van kerst is, dat deze krachten ook jouw gemoed niet de diepte in trekken.

Tekst gaat verder onder de foto

In de tijd dat Luther leefde was de wereld vol oorlog, ziektes en honger. Hij zag mensen hun hoop op een betere wereld verliezen. Dit maakte de gevolgen van allerlei narigheid nog groter. Luther probeerde de mensen weer hoop te geven door voor te lezen uit de bijbel. Daar staat geschreven over de bijzondere kracht van het licht. Dat is een kracht die de duisternis niet kan doven.

Wind en water

Een machinist vertelde mij eens dat hij het varen mede kon volhouden omdat hij snapte dat een storm altijd weer voorbij gaat. De wind waait immers nooit langer dan tot het moment dat de luchtdruk overal even hoog is. Lucht is van zichzelf het liefst in ruststand. Daarom komt er altijd een einde aan een storm.

Een beetje zeevarende presenteert zichzelf een beetje als kerstboom

Datzelfde principe geldt ook voor golven. De oppervlakte van het water is in principe spiegelglad. Water gaat pas bewegen als het op de ene plek lager of hoger is dan ergens anders. Zodra het verschil is opgeheven stopt het weer. Voor elektriciteit geldt dit principe ook. Er is alleen stroom als er op de ene plek meer elektronen zijn dan ergens anders. Elektronen zelf willen van nature zover mogelijk van elkaar vandaan zijn én blijven.

Als je over de kracht van de wind, het water en elektriciteit nadenkt, begrijp je dat licht een ander soort kracht is. Het mengt zich namelijk niet met het donker. De duisternis kan het niet grijpen. Een kaars of lamp gaat niet minder fel branden als het nog donkerder wordt gemaakt. Het heeft er geen vat op, zoals de winterkou geen grip heeft op een dennenboom.

Sterker dan het kwade

Die goede kracht, die sterker is dan het kwade, wordt in de bijbel in verband gebracht met de waarheid. Zoals is het licht sterker dan de duisternis, zoals is de waarheid sterker dan de leugen. Als je eenmaal de waarheid weet, kun je deze niet meer vergeten. Zoals een uitvinding niet ongedaan kan worden gemaakt. Niet voor niks wordt ook weleens gesproken over het licht der waarheid.

Tekst gaat verder onder de foto

Licht en waarheid worden zo’n beetje op één lijn gesteld. Het is één en dezelfde kracht. Het is dezelfde kracht als die van Jezus Christus. Niet voor niets is hij geboren in de langste nacht van het jaar (op het noordelijk halfrond), dat is 24 december. Hij kwam ter wereld in een stal waar het licht op scheen van een opvallende sterk stralende ster. Zijn moeder werd al snel duidelijk dat voor Hem een bijzondere taak was weggelegd. Als licht der wereld legde Hij de waarheid uit. Vaak sprak hij over het eeuwige leven, het altijd groen blijven.

Als een licht

Een beetje zeevarende presenteert zichzelf een beetje als kerstboom. Hij werkt dag en nacht door, terwijl menig slappe walrot het allang voor gezien heeft gehouden. Tegenslagen als harde stormen brengen hem of haar niet van het stuk. Leugens die aan de wal worden verteld worden genadeloos doorgeprikt.

Veel zeevarenden zijn ook als een licht. Recht door zee. Niet bang om een probleem te benoemen, of iemand voor het hoofd te stoten. En hoort daar het zingen van kerstliederen bij? Bij een kerstboom vol lichtjes? En als het zo uitkomt de vreugdevolle geboorte van Jezus Christus te declameren? Hij beschikt immers over bijzondere krachten waarmee zieken genezen kunnen worden en stormen tot rust worden gebracht!

Vanuit het Seamen’s Centre in Amsterdam wens ik u een vrolijk kerstfeest toe!

Leon Rasser Koopvaardijpredikant namens de Protestantse Kerk in Nederland