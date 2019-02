Werkendammers zorgen voor offshore bedrijvigheid op VDS-terrein Vlissingen Facebook

Flushing Maritime & Offshore (FMO) en JC Vlissingen zorgen voor nieuwe bedrijvigheid op het voormalige VDS-terrein in Vlissingen. Beide van origine Werkendamse ondernemingen zijn daar sinds kort actief op het gebied van onderhoud en de refit van grote en complexe offshore installaties zoals boorplatforms.

1 / 1 Het voormalig VDS-terrein in Vlissingen, nu grotendeels in gebruik bij Flushing Maritime & Offshore (FMO) en JC Vlissingen. (Archieffoto FMO) Het voormalig VDS-terrein in Vlissingen, nu grotendeels in gebruik bij Flushing Maritime & Offshore (FMO) en JC Vlissingen. (Archieffoto FMO)

Flushing Maritime & Offshore (FMO) is een onderdeel van de Holland Shipyards Groep uit Hardinxveld-Giessendam. ‘Wij hebben vorig jaar als hoofdaannemer een conversie naar een decommissioning platform mogen uitvoeren voor Petrodec, een partij in de offshore’, zegt Marco Hoogendoorn, commercieel manager bij Holland Shipyards. ‘Kennelijk hebben we dat goed gedaan, want de opdrachtgever wilde méér, groter en voor een langere periode. Wij zijn toen gaan kijken naar een structurele oplossing aan diep vaarwater, want het renoveren van bijvoorbeeld een olieplatform is een mission impossible in Hardinxveld-Giessendam of Werkendam.’

Straal- en spuitloods

Harry Cornet, mede-eigenaar van straal- en conserveringsbedrijf JC Straaltechniek uit Werkendam, vult aan: ‘Eén plus één werd twee: wij wilden uitbreiden en in Vlissingen was er ruimte beschikbaar. Wij werken al langer samen aan opdrachten voor Holland Shipyards. Onder de nieuwe naam JC Vlissingen gaan wij op het voormalige VDS-terrein de bestaande hal met een straal- en spuitloods van 1.100 vierkante meter benutten. We hebben daar de beschikking over drie bovenloopkranen met een hefvermogen tot 10 ton, waardoor wij nu grotere en zwaardere objecten kunnen behandelen. Tegelijkertijd zitten wij dichter bij de klant.’

Uitbreiding

Marco Hoogendoorn en Harry Cornet benadrukken dat de activiteiten in Vlissingen een uitbreiding zijn op de werkzaamheden in Hardinxveld-Giessendam en Werkendam. De bedrijven aan de Merwede richten zich vooral op binnenvaart, veerponten en kleinere maritieme projecten. In Vlissingen richten FMO en JC Vlissingen zich op de offshore, grote zeegaande schepen en materieel voor de natte aannemerij.

Flushing Maritime & Offshore beschikt over veel ruimte: 70.000 vierkante meter met 30.000 meter aan loodsen. Hiervan is nog een deel beschikbaar voor andere partijen die bijvoorbeeld productie- of opslagruimte zoeken. Door de grote diepgang en de 250 meter lange kade is de locatie bij uitstek geschikt om aan grote installaties en grote schepen te werken. De kade kan ook gebruikt worden voor de (de)mobilisatie van schepen en pontons of voor op- en overslag. De aansluiting tussen weg en water is optimaal, dus er zijn ook volop mogelijkheden voor multimodaal vervoer.

De van origine Werkendamse ondernemers zien mooie kansen voor hun initiatief in Vlissingen: ‘Het VDS-terrein gaat weer leven, wat ook weer goed is voor de regionale werkgelegenheid. Wij hebben er veel zin én vertrouwen in!’ ( DvdM