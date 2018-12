Schuttevaer Premium Kotug aan het slepen in de Rode Zee Facebook

Email ROTTERDAM 10 december 2018, 17:00

Met twee sterke rotortugs verleent Kotug International, in samenwerking met Petroconsult uit Egypte, op dit moment sleepdiensten in de Rode Zee. Gewerkt wordt bij de Ain Sukhna Terminal in Egypte.