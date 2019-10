Schuttevaer Premium Eerst olie uit enorm Noors Johan Sverdrup-veld Facebook

Twitter

Email Oslo 25 oktober 2019, 12:05

De Noorse oliemaatschappij Equinor is er twee maanden eerder dan gepland in geslaagd om in Noorse wateren de olieproductie uit het enorme Johan Sverdrup-veld op te starten. Hiervoor is in blok 16/2 een groot productiecomplex in zee geïnstalleerd, waarbij Nederlandse offshorecontractors een hoofdrol hebben gespeeld.