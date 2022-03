[OPINIE] Verduurzamingsfonds in strijd met Europese resolutie

Politiek

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) wil een verplichte bijdrage van binnenvaartondernemers aan een verduurzamingsfonds. Om de scheepseigenaar, die geen kans heeft gezien gebruik te maken van de paar subsidiepotjes, toch te laten vergroenen, wordt een truc bedacht: de CCR wil degenen die niet op tijd van goocheltrucs gebruik hebben kunnen maken straffen en noemt dat ‘eerlijk’, want tenslotte is het de bedoeling dat de vervuiler betaalt (dat klinkt altijd goed). Waarbij niet de verlader de vervuiler is in de optiek van de CCR, maar de binnenvaartondernemer.