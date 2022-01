‘Systeemvaren is echt een cadeautje’ Facebook

Stijn Bruinooge (36) uit Krabbendijke is een veelzijdig man. In het dagelijks leven schipper op de Contentus, maar vrachtwagenchauffeur is ook een mogelijkheid. Hij kocht het schip dat hij als tiener al wilde hebben, de crisis leerde hem rekenen en hij koos voor een radicaal andere manier van varen.

'Toen ik als 15-jarige matroos met mijn vader in Zeeland voer, kwamen we dit schip tegen. Toen zei ik al dat ik het ooit wilde kopen.' (Foto Hannie Visser-Kieboom)

(Hannie Visser-Kieboom)