Op de Westerschelde bij Ritthem zijn Multraship en Hebo Maritiemservices maandag 1 april begonnen met het bergen van het binnenvaartschip Cardium dat daar op 9 maart zonk. Tijdens de berging werd het nog niet geïdentificeerde lichaam gevonden van waarschijnlijk de vermiste 43-jarige Filipijnse stuurman Ernesto Maquirato.

1 / 1 Het afgezaagde voorschip van de in de Westerschelde gezonken Cardium wordt door de bok Cormoran als eerste boven water gehaald, nadat het stoffelijk overschot van de Filipijnse stuurman is geborgen en met een politieboot naar de wal is gevaren. (Foto Roland de Jong / HVZ) Het afgezaagde voorschip van de in de Westerschelde gezonken Cardium wordt door de bok Cormoran als eerste boven water gehaald, nadat het stoffelijk overschot van de Filipijnse stuurman is geborgen en met een politieboot naar de wal is gevaren. (Foto Roland de Jong / HVZ)

Direct nadat het lichaam maandagmiddag tegen één uur in de voorwoning werd gevonden, heeft schipper Dennis Wisse van de Cardium zelf Maquirato’s vrouw en kinderen en het uitzendbureau waar hij voor werkte, op de hoogte gebracht. ‘Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is en dat Ernesto bij het ongeval om het leven gekomen is, maar het is in ieder geval fijn dat zijn lichaam nu gevonden is en naar zijn familie kan worden gebracht’, liet de schipper weten. De verwachting is dat het stoffelijk overschot eind deze week, na afhandeling van de nodige formaliteiten, naar de Filipijnen kan worden gevlogen.

De Cardium ligt ter hoogte van de Europaweg Zuid bij Ritthem op een diepte van 26 meter diepte. Het schip verdween onder water tijdens een onverwacht zware storm. Dennis Wisse, de 39-jarige eigenaar van het schip uit Rilland, wist onder water door het noodluik de stuurhut uit te komen en kon worden gered. Hij mocht na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. De Filipijnse stuurman werd sinds het ongeval nog altijd vermist.

Berger Leendert Muller van Multraship spreekt van ‘een redelijk zware klus’, vanwege de diepte met beperkte duiktijden en zware stroming. Maandagmiddag takelde Multraship met de drijvende bok Cormorant het op zo'n 25 meter afgezaagde voorschip op. Duikers hadden het los gezaagd van de rest van het schip. De afgelopen weken was de lading zand er al uit gepompt. Het eerste deel van het wrak werd met stil water bij minimale stroming op een ponton van Hebo gezet en afgevoerd.

De berging in delen was een bewuste keus, omdat vanwege mogelijke schade berging van de Cardium in haar geheel te risicovol zou zijn, legt Muller uit: ‘We hebben het voorschip los gezaagd omdat er wat schade te zien was. Je wilt niet het risico lopen dat, met drie bokken aan elkaar bij hoge stroming, er op een ongecontroleerde manier een stuk afbreekt. Veiligheid boven alles.’ Hij verwacht nog wel tot eind deze week of langer met de berging bezig te zijn.

DvdM) Het politieonderzoek duurt intussen voort. Aan het begin van de middag werd het stoffelijk overschot uit het voorschip gehaald en met een politievaartuig ter identificatie naar de wal gebracht. Daarna kregen de bergers toestemming om verder te gaan met bergen. ( HVZ