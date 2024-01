Twee bouwvakkers gered nadat hun bootje was omgeslagen op de Rijn

De twee waren bezig met hun boot de Rijn van de linker naar de rechteroever over te steken. Door de sterke stroming liep dat mis en kenterde hun vaartuig. Beide bouwvakkers kwamen in het water terecht. Een van de twee kon zich nog aan een ponton vastgrijpen. De ander werd door de stroom meegenomen. Hij kon door de bemanning van een werkboot van de WSA uit het water gered worden.

Beide mannen droegen reddingsvesten. Ze werden allebei ter controle naar een ziekenhuis in Koblenz overgebracht. De Wasserschutzpolizei zegt te vermoeden dat de sterke stroming in de buurt van de brugpijler waar zij aan het werk waren in combinatie met een manoeuvreerfout de oorzaak van het ongeval is geweest. Het volgelopen bootje is geborgen. Bij de reddingsactie zette de politie onder meer een helikopter in.

