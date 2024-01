Vincent Gols wint grote Schuttevaer-quiz 2023 (en de antwoorden)

De Schuttevaer-quiz over het maritieme jaar 2023 bleek moeilijk. Waar er in 2022 nog twee mensen nagenoeg foutloos waren, kwam er nu maar één iemand in de buurt. De winnaar wist het goede antwoord te geven op 19 van de 23 vragen. Die winnaar is Vincent Gols.

De goede antwoorden op een rijtje: 1C, 2A, 3B, 4A, 5B, 6A, 7A, 8C, 9A, 10C, 11B, 12C, 13D, 14B, 15A, 16A, 17B, 18A, 19C, 20B, 21B, 22A, 23A

En de goede antwoorden, maar dan uitgebreid:

1. 2022 was het jaar van de superjachten. Maar, ook 2023 begon met superjachten-nieuws. Het grootste in Nederland gebouwde superjacht – je weet wel, die van Jeff en De Hef – kreeg eindelijk haar naam. Het 127 meter lange superjacht ruilde de projectnaam in voor:

A) Tulip

B) Edelweiss

C) Koru

D) King Protea

2. Telefoons op scholen, de politiek heeft het liever niet. Sterker nog, dit jaar werd bekend dat het per 1 januari 2024 niet meer is toegestaan in de klaslokalen. Buiten de rechthoekige ogen die de jongeren krijgen is de reden vooral afleiding. Om diezelfde reden werd er in de maritieme wereld in januari óók een telefoonverbod ingesteld. Maar voor wie?

A) Loodsen in Maryland

B) Duwbootschippers op de Moezel

C) Veerpont-kapiteins op ’t IJ

D) Seafar-walschippers in Antwerpen

Februari

3. U heeft het vast gevierd thuis. Een Italiaanse ijsbreker heeft het record verbroken voor het meest zuidelijke punt ooit door een schip gehaald. Aan boord moet de champagne ook hebben gevloeid. Confetti, slingers en misschien wel vuurwerk. Maar niets van dat alles. De onderzoekers wisten de sfeer direct te drukken. Het is volgens hen namelijk een teken van de klimaatverandering. Weg sfeer aan boord van de Laura Bassi. Het schip is overigens vernoemd naar de Italiaanse hoogleraar van de natuurkunde. Welke vernoeming heeft zij nog meer op haar naam staan?

A) Zwart gat op 1500 lichtjaar afstand

B) Krater op Venus

C) Gapend gat in Amsterdam

D) Zinkgat in Napels

4. De veerboot naar Ameland kende het hele jaar problemen. Directeur Ger van Langen van rederij Wagenborg Passagiersdiensten vroeg het ministerie om een oplossing. Dat had op zijn beurt weer onderzoeksbureaus aan het werk gezet. Vaargeulen zijn verlegd, eenrichtingsverkeer is in gesteld en er wordt nu zelfs nagedacht over verplaatsing van de veerdam. Maar in maart had een Fries CDA-statenlid een andere oplossing. Wat stelde hij voor?

A) Hovercrafts inzetten

B) Kleinere snellere schepen inzetten

C) Via Terschelling varen

D) Via Schiermonnikoog varen

Maart

5. Een 12 meter lange batterij-elektrisch aangedreven veertpont gaat vanaf april passagiers vervoeren in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Dat maakte het Noorse Zeabuz bekend in de tweede maand van het jaar. Aan boord zit nog wel een stuurstoel. Door regelgeving moet er namelijk iemand aan boord zijn. Navigeren hoeft de roerganger alleen niet, CEO Erik Dyrkoren had wel een idee wat die ‘schipper’ kan doen.

A) Boek lezen

B) Bier verkopen

C) Bingo houden

D) Beter opletten

6. De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) staat erom bekend zich vast te bijten in dossiers. Van der Veen, Fluitsma en consorten deinzen niet snel terug. Brandbrieven aan de minister, tweets vol vragen richting Rijkswaterstaat en enquêtes onder de leden om inzicht te krijgen. In maart ging de schippersbond nog een stapje verder. En schreven ze een brief over een boottochtje van?

A) Koning Willem-Alexander

B) Amsterdamse Burgemeester Femke Halsema

C) BBB-partijleider Caroline van der Plas

D) Franse President Emmanuel Macron

April

7. Het jaar kenmerkte zich ook door Harlingen dat zich als ware cruisehaven in de markt zette. De enige Friese zeehaven zag zelfs het grootst mogelijke cruiseschip binnenlopen in augustus, de 159 meter lange Star Legend. Havendirecteur Paul Pot was in zijn nopjes: ‘Het is goed voor de haven, maar ook voor de stad en haar ondernemers.’ Maar, hoe heette het eerste grote cruiseschip dat de haven aandeed.

A) De Fridtjof Nansen van de rederij Hurtigruten

B) De Hurtigruten Fridtjof van de rederij Nansen

C) De Nansen Hurtigruten van de rederij Fridtjof

D) De Disney Dream van rederij Disney Cruise Line

8. Niet alleen varenden komen aan bod in Schuttevaer. Met haar lens portretteert Sanne van der Most mensen die aan boord van schepen wonen. Schepen die (bijna) nooit meer varen. Over romantiek, moderne klassiekers, vrijheid en logeerboten. Maar over welk schip schreef Sanne niet?

A) Cherokee

B) Alcyon

C) Drie Gezusters

D) Rien Sans Dieu

Mei

9. U las het misschien al in het kerstmagazine. Maar Future Proof Shipping-CEO Richard Klatten vond het een ‘briljante dag’ die 25e van mei. Niet alleen vanwege de maidentrip van de H2 Barge 1 stonden de tranen bijna in zijn ogen. Het was ook het recente kampioenschap van Feyenoord, plus het gigantische spandoek dat ter ere hiervan om het Unilever-gebouw hing. Hoeveel meter lang was dit doek?

A) 550 meter

B) 650 meter

C) 750 meter

D) 850 meter

10. Op de website, op Facebook en op Twitter stroomden de reacties binnen na dit stuk van Hannie Visser-Kieboom. Zij nam dit jaar helaas afscheid van haar rubriek Kielzog. Iedere krant sloot met een verhaal van Hannie. Welk verhaal van Hannie leverde de meeste reacties op?

A) Oude Deutz schoner dan CCR2

B) ‘Er blijven te weinig kleine schepen over’

C) ‘Vaartijd kan makkelijk naar 16 uur’

D) ‘Dit schip verslijt ik niet meer’

Juni

11. Podcasts, wie heeft er niet eentje. Over ditjes, over datjes, over zus en over zo. Scheepsbouwer Damen kon niet achterblijven en in een zesdelige podcast-serie Op Koers horen we Kommer Damen over het begin met een kachelpijp, de doorbraak met gestandaardiseerde schepen en de toekomst. Hoeveel minuten duurt de gehele podcastserie?

A) 113 minuten een beetje

B) 177 minuten en een beetje

C) 213 minuten en een beetje

D) 277 minuten en een beetje

12. Het mega-kraanschip Lez Alizés van Jan De Nul was in juni voor het eerst in Nederland. Vanuit de Groningse Eemshaven gaat het schip maar liefst 107 monopile fundaties installeren voor de windparken Gode Wind 3 en Borkum Riffgrund 3. Een week later moesten de werkzaamheden tijdelijk worden stilgelegd vanwege orkaanachtige winden door Poly, buiten het stormseizoen. Welke maanden vallen er nog meer buiten het stormseizoen?

A) Mei

B) Mei en juli

C) Mei juli en augustus

D) Mei, juli, augustus en september

Juli

13. Het zonnetje breekt nu toch echt door. Vakantie is het moment om alles nog eens te overdenken. Gaat alles goed? Ben je nog happy in je baan? Of ben je toe aan wat anders? Ik wil niet zeggen dat het in dit geval ook zo is gegaan, maar feit is dat de volgende CEO in juli vertrok.

A) Joop Mijland bij BCTN

B) Jan-Pieter Klaver bij Royal IHC

C) Pieter van Oord bij Van Oord

D) Daan Balk bij Balk Shipyard

14. Het festivalseizoen is in volle gang in juli. Sinds 2015 maakt een festival in de Benelux jaarlijks gebruik van de binnenvaart. Ene keer backstage-materiaal en de andere keer het hoofdpodium. Dit jaar werden de kleedkamers van de sterren vervoerd over het water. De artiesten zullen er weinig van hebben gemerkt. Over die artiesten, wie waren de headliners van dit festival?

A) P!nk, Robbie Williams en Red Hot Chili Peppers

B) Billie Eilish, Angèle en The Killers

C) Slipknot, Tame Impala en Arctic Monkeys

D) Underworld, Charlotte de Witte en Billie Eilish

Augustus

15. Er zijn twee zekerheden in het leven: de dood en belastingen, hoor je wel eens. Daar kan wat mij betreft een derde aan worden toegevoegd. En dat is: in de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen pleit de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR) voor een Nederlandse maritieme autoriteit. Zo ook in augustus dit jaar. Die oproep werd tijdens het Groot Maritiem Verkiezingsdebat op 6 november herhaald door een kandidaat-Kamerlid, uiteraard gevolgd door applaus uit de zaal. Wie scoorde er met deze opmerking?

A) Harmen Krul (CDA)

B) Joris Thijssen (GroenLinks-PvdA)

C) André Flach (SGP)

D) Aukje de Vries (VVD)

16. Via de saneringsregeling zijn dit jaar 51 kotters gesloopt. Vissersschepen die we niet meer terug gaan zien. Jaren terug was er ook een saneringsregeling, maar toen hoefde schepen niet te worden gesloopt. Het gevolg: kotters keerden na een uitstap in de offshore weer terug in de visserij. Sommige kotters hielden wel vast aan dat tweede leven en lieten de visserij voorgoed achter zich. Zo kwam de HD-23 Vertrouwen in augustus 2023 terug in de vaart als expeditiejacht, hoeveel jaar nadat het uit de vaart was genomen gebeurde dat?

A) 18

B) 20

C) 23

D) 27

September

17. September alweer. Tijd voor de Schuttevaer Motorenquiz. Anders dan de quiz die voor u ligt, is de motorenquiz echt moeilijk. Voor leken zelfs schier onmogelijk. Toch wisten er twee mannen 25 vragen lang foutloos te blijven. Dat waren dan ook geen leken, maar mannen met gasolie in het bloed. Zij wisten ook het antwoord op vraag 22 uit de Motorenquiz, u ook?

Hoeveel pk heeft een paard eigenlijk?

A) 1, meestal iets minder

B) 2,5 tot 10 (in geval van een geoefend trekpaard)

C) 0,5 tot 0,8 pk

D) Alleen het paard van James Watt was precies 1 pk sterk

18. In september kon de eigenaar eindelijk van de Genesis, het grootste superjacht ooit door Heesen Yachts gebouwd, genieten. Het schip werd namelijk op 31 augustus aan de eigenaar overgedragen. Het vlaggenschip van de Osse jachtbouwer heeft, wat je zou kunnen noemen een roemrucht verleden. Wat is er niet waar over het 80,07 meter lange superjacht?

A) Het zat onderweg van Oss naar Harlingen vast onder de spoorbrug bij Den Bosch

B) De naam van het schip was eerder Project Cosmos

C) De naam van het schip was eerder Galactica

D) Het ramde onderweg van Oss naar Harlingen een lamp

Oktober

19. Winnaars schrijven de geschiedenis. Aan Schuttevaer om ook verliezers – onder het mom van meedoen is belangrijker dan winnen – in het zonnetje te zetten. Wie werd er bijvoorbeeld 7e in de Lichte Klasse van de Strontrace?

A) Sterke Jerke

B) Dankbaarheid

C) Jonge Durk

D) Vier Gebroeders

20. In oktober werd duidelijk dat fase 3 van het verbod op varend ontgassen niet naar voren wordt gehaald. Dat schreef demissionair minister Harbers in een brief aan de Tweede Kamer. Daar hadden diverse partijen wel toe opgeroepen. In het kerstmagazine spreekt Ton Quist van totale onkunde. Deze vraag is voor hem overigens een makkie, want welke stof valt er niet in fase 3 en mag dus na 1 juli 2024 niet meer worden ontgast?

A) Aceton (UN 1090)

B) Benzeen (UN 1114)

C) Cyclohexaan (UN 1145)

D) Methanol (UN 1230)

November

21. Toen ze 8,5 jaar geleden in Ridderkerk kwam te wonen raakte Anja Luijendijk besmet met de ‘binnenvaartziekte’. De voormalige supermarktcaissière maakt furore op Facebook. Haar pagina Scheepsspotter Anja, waar ze foto’s plaatst van bijna alles wat haar huis aan het water passeert, nadert de 30.000 volgers. Haar leven is overgenomen door de binnenvaart, toch heeft ze nog één andere hobby. En dat is?

A) Schilderen

B) Diamond Painting

C) Haken

D) Potten bakken

22. U bent bijna aan het einde van de Schuttevaer Quiz 2023. Het maritieme jaar was natuurlijk te uitgebreid om volledig te behandelen. Als we alles wat los en vast zit zouden moeten behandelen waren honderden vragen nodig geweest. Over los en vast gesproken: wat zat er in de maand november niet een tijdje vast?

A) De 85 meter lange binnenvaarttanker Jenko

B) Garnalenkotter YM-22

C) Meerdere binnenvaartschepen in Roemenië

B) Sleepboot Ocean II

Bonus

23. Het jaar 2023 en dus 23 vragen. Het klinkt logisch. Net zoals dat een bloempot een pot voor bloemen is. En dat een schoenendoos een doos voor schoenen is. Met die logica is de hoofdredacteur de persoon die het vaakst met zijn hoofd in de krant staat. Wie de Schuttevaer leest zal wellicht denken dat dit ook het geval is. Maar hoe vaak stond hoofdredacteur René Quist met zijn hoofd op de foto in de krant? (Meegeteld zijn krant 1 t/m 49, bijlagen niet meegeteld)

A) 15 keer

B) 21 keer

C) 24 keer

D) 38 keer