Verwaarlozing vrijwilligers Schuttevaer grootste bedreiging KBN

Column

De fusie tussen BLN-Schuttevaer en CBRB is inmiddels bijna twee jaar oud. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) zou de belangen van de binnenvaart in Nederland beter moeten kunnen behartigen dan de twee losse organisaties was het idee. Maar in plaats van een nieuw elan en krachtige lobby ging het de afgelopen jaren vooral over interne zaken, zoals declaraties, B-leden, nieuwsbrieven en btw.