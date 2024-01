Hapag-Lloyd en Maersk gaan samenwerken in alliantie Gemini

THE Alliance

De twee containerrederijen Maersk en Hapag-Lloyd gaan vanaf februari 2025 samenwerken in een nieuw te vormen alliantie: Gemini. Hapag-Lloyd maakt nu nog deel uit van THE Alliance (THEA). Dat hebben de Duitse rederij en de Deense reder zojuist bekendgemaakt. De samenwerking zal het wereldwijde containervervoer behoorlijk opschudden. Maersk is de grootste containervervoerder van de wereld.