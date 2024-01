Na dagen stilliggen varen tankers met lng uit Qatar weer door Rode Zee

Uit trackinggegevens van data- en beursbedrijf LSEG is onder andere op te maken dat de lng-tanker Al Rekayyat weer door de Rode Zee richting Qatar vaart. Sinds 13 januari lag het schip stil.

Ook de schepen Al Ghariya, Al Huwaila en Al Nuaman varen na een dagenlange pauze, maar ze hebben hun koers verlegd naar het zuiden in plaats van het noorden. Wel melden ze het noordelijker gelegen Suezkanaal in Egypte nog als hun bestemming, laten de LSEG-data zien.

Grote reders besloten eerder de Rode Zee te mijden, doordat ze de risico’s bij de smalle Straat van Bab el Mandeb aan de zuidkant van de zee te groot vinden. De door Iran gesteunde Houthi’s voeren daar aanvallen uit op handelsschepen. Naar eigen zeggen doen ze dat vooral uit solidariteit met Hamas in de oorlog tegen Israël.

QatarEnergy

Persbureau Reuters meldde eerder op basis van een ingewijde dat QatarEnergy, ’s werelds op een na grootste lng-exporteur, niet langer tankers door de Rode Zee stuurt. De spanningen in het gebied raken ‘net als al het andere vervoer van goederen over zee’ ook het transport van lng, erkende de Qatarese premier sjeik Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani op de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos.

De vaarroute door de Rode Zee en het Suezkanaal is voor veel scheepsverkeer tussen Azië en Europa de kortste route. Omvaren via het zuidelijkste punt van Afrika kost volgens analisten zo’n negen dagen extra.

‘Er zijn alternatieve routes, maar de alternatieve routes zijn niet efficiënter, ze zijn minder efficiënt dan de huidige route’, zei de premier.

Ondanks de vaarstop daalden de Europese gasprijzen maandag, mede dankzij goedgevulde winterreserves in Europa. Dinsdag in de late ochtend kwamen de gasprijzen amper in beweging.