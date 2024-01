Kunstschaatsster Loena Hendrickx heeft zaterdag haar gouden medaille opgedragen aan de Vlaamse schippersvrouw die 10 januari overleed door een dodelijke val op een binnenvaartschip. Deze Lotte Van den Eynde (30) was haar hartsvriendin.

De schipperse kwam ongelukkig ten val toen het schip waarop zij voer een lage brug passeerde over de Leije. Lotte was Loena’s schaatsvriendin van het eerste uur, zo meldt de Westvlaamse krant KW.be. Loena won zaterdag een gouden medaille op het Europees Kampioenschap. Maar pas na haar gouden kür hoorde zij over het tragische ongeval.

Schippersvrouw Lotte laat haar verloofde en dochter van 10 maanden na.