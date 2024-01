Deze week in de nieuwe Schuttevaer: KBN en Schuttevaer zetten belangrijke stap en zorgen om veiligheid Nederlandse reders

Hoogtepunten

De nieuwe Schuttevaer is uit. Met deze week alles over het topoverleg in Ridderkerk tussen de Schuttevaer-afdelingen en de nieuwe voorzitter en directeur van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Daar lijkt de eerste stap voor verzoening gezet. Verder maakt de KVNR zich zorgen over de veiligheid van de Nederlandse reders en blikken we terug op een hectische week bij de Oranjesluizen.