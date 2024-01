Uitgever ProMedia neemt WorldCargo News over

Met deze stap breidt ProMedia Group zijn Engelstalige portfolio in de logistiek verder uit, dat verder onder meer bestaat uit Railfreight.com en Project Cargo Journal.

“Deze overname versterkt onze positie als internationale logistieke nieuwsaanbieder, waardoor we nog waardevoller nieuws aan ons publiek kunnen leveren. Dit zal ons helpen de transport- en logistieke markt vooruit te helpen’, aldus Arie van Dijk, ceo van ProMedia Group.

Het 12-koppige team van WorldCargo News blijft actief vanuit Londen. ProMedia Group is uitgever in de B2B-sectoren Automotive, Mobiliteit en Logistiek. Met een portfolio dat print, digitaal en evenementen omvat, heeft ProMedia Group , opgericht in 2010, inmiddels 125 medewerkers en bedient het maandelijks 2 miljoen lezers. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.