Gezocht… Verkeersleider Port of Amsterdam

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je echt gaat doen in zo’n nieuwe rol? En in wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Verkeersleider Bedrijf: Port of Amsterdam Standplaats: IJmuiden Standplaats: IJmuiden Sector: zeevaart Werver: Esther van Doesburg

De verkeersleider volgt eerst een opleiding. Waarom noemen jullie deze pittig?

Sannie Bombeeck, manager operatie bij Port of Amsterdam: ‘De juiste kandidaat volgt een officiële opleiding tot verkeersleider bij de NNVO en wordt daarnaast intern door ons opgeleid. Binnen je functie moet je van alle markten thuis zijn en goed op de hoogte zijn van de verschillende blokgebieden. Het blokgebied Amsterdam heeft bijvoorbeeld een geheel andere dynamiek en hectiek dan het blokgebied Noordzeekanaal. Kom je bij ons werken, dan ben je al na enkele maanden inzetbaar bij het meldpunt verkeer. Maar voordat je de ins en outs kent van de vier blokgebieden, dan ben je echt wel een paar jaar verder. En bij ons ben je nooit uitgeleerd. Daarom blijf je opleidingen en trainingen volgen.’

Over welke competenties moet de juiste kandidaat beschikken?

Bombeeck: ‘Je moet allereerst goed bestand zijn tegen de wisselende dynamiek. Als verkeersleider is het vaak hollen of stilstaan. Er zijn ook rustige momenten, en juist dán moet je extra alert zijn. Incidenten gebeuren vaak juist als het rustig is of lijkt. Verder moet je vooral “aan” kunnen staan, alles zien en 3D in je hoofd kunnen denken: er vaart bijvoorbeeld een schip hier, over 10 minuten arriveert het daar, en hoe anticipeer je daarop? Wij noemen dit situational awareness. Zelf kom ik uit de luchtvaart. Uit ervaring weet ik dat situational awareness niet iets is wat je iemand zomaar even leert. Het zit in je of niet.’

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit?

Bombeeck: ‘Elke dag is anders. Zeker met het onstuimige weer van de laatste tijd, is het drukker dan normaal. Met de huidige hoge waterstanden heb je bij de sluizen met name een probleem wanneer het hoogwater van zee afkomstig is. Met deze getijdenwerking – de verkeersleider noemt dit ‘west’ – kan het zijn dat de kleinere sluizen worden gesloten. De windrichting bepaalt of je bakboord of stuurboord aanmeert in een sluis. Dat communiceer je met de kapitein. Je zult begrijpen dat werk bij dit weer dynamischer is dan op een rustige zomerdag.’

Wat voor type persoon is een gemiddelde verkeersleider?

Bombeeck: ‘Niet zelden zijn het mensen met een achtergrond in de zeevaart. Hoewel je zeker ook zonder nautische ervaring geschikt zou kunnen zijn voor dit werk. Over het algemeen serieuze en zeer consciëntieuze mensen die verantwoordelijkheid willen dragen, nauwkeurig kunnen werken met procedures en regelgeving en – vaak vanwege hun ervaring in de zeevaart – snappen hoe het is om op onregelmatige tijden te werken.’

Waarom is Port of Amsterdam een fijne werkgever?

Bombeeck: ‘Je werkt in een dynamische omgeving waar professionaliteit hoog in het vaandel staat. In mijn team kunnen mensen goed met elkaar opschieten. Ik weet van mensen die ook buiten het werk gezellig met elkaar afspreken. We weten goed wat we aan elkaar hebben. Behalve dat geen dag hetzelfde is, maakt de opdeling van ons werkgebied in zes verschillende verkeersleidersposities het werk extra afwisselend. Verder is het goed geregeld met vakantiedagen: in overleg met je collega’s mag je in de zomer maximaal 23 dagen aaneengesloten vrij nemen. Ook is er een persoonlijk ontwikkelbudget en zijn er voldoende kansen om je door te ontwikkelen. Denk je na een paar jaar: het wordt tijd voor iets anders, dan zijn er genoeg andere interessante kansen.’