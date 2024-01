Zware Kees: nieuwe brandstofboeren

Column

Wanneer we geluk hebben liggen we een nachtje over, comfortabel geankerd op de Yangtze River, nabij Nantong. Kan ik na weken eens een boerennacht maken. Het vaarschema was zo druk dat langer dan vijf uur slaap op één nacht lang geleden is. Op tijd te kooi dus, ik wel. Het voltallige zwarte koor echter staat aan dek en in de machinekamer, want er moet worden gebunkerd. En in China is dat niet altijd zonder problemen. Afijn, ik hoor het morgen wel.