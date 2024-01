ZK-1 Mirle wordt recreatievaartuig

Het schip wordt tot jacht omgebouwd bij Scheepswerf Geertman in Zwartsluis. De ZK-1 liep van stapel als Wadgarnalenkotter WR-78 en was daarna als ST-21 en GM-18 actief op het IJsselmeer om in 2018 weer als garnalenkotter te worden ingezet. Toen in 2021 de Wadgarnalenvergunning werd uitgekocht door het Waddenfonds werd de kotter ingericht voor de staandwantvisserij boven de Waddeneilanden en de ankerkuilvisserij. Het laatste in opdracht van de Wageningen Universiteit in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

