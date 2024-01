Amsterdamse Oranjesluizen naar verwachting donderdag weer open

Proefschutten

Rijkswaterstaat test momenteel of de Noorder-, Midden- en Zuidersluis en de Prins Willem-Alexanderkolk van het Oranjesluizencomplex Amsterdam weer veilig kunnen worden geopend. De verwachting is dat er in de loop van donderdag 11 januari weer geschut kan worden, ‘maar als de test goed verloopt, gaat de sluis eerder open’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.