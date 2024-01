Scheepvaart op Merwedekanaal weer mogelijk

Water zakt snel

De scheepvaart op het Merwedekanaal is sinds maandagochtend weer mogelijk, aldus waterschap Rivierenland. Het Merwedekanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht met de Boven-Merwede bij Gorinchem. Het kanaal was sinds donderdag gestremd om de zeer hoge waterstand op de Linge.