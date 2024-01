Inzet kunstmatige intelligentie stemt krimpende Belgische vismijnen optimistisch

De Belgische visveilingen hadden vorig jaar te maken met lagere omzetten. Op de Vlaamse Visveiling, met vestigingen in Zeebrugge en Oostende, werd in 2023 12.408 ton vis geveild, met een waarde van 73,8 miljoen euro, 6% minder dan in 2022.

Hoewel er de nodige zorgen zijn, overheerst optimisme. Dat wordt vooral ingegeven door nieuwe investeringen, waarbij volop gebruikt wordt gemaakt van Artificial Intelligence (AI), ofwel kunstmatige intelligentie. In Oostende heeft de Vlaamse Visveiling vorig jaar een nieuwe sorteerlijn geïnstalleerd. Met AI kan nu de vis op de sorteerlijn worden herkend en kunnen meerdere soorten vis tegelijkertijd worden gesorteerd. Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt tegen lagere kosten. Dit jaar wordt ook geïnvesteerd in een nieuw veilsysteem, waarmee de digitalisering verder wordt geoptimaliseerd.

Tongquotum en Brexit

Maar zorgen zijn er ook. Zo is het tongquotum, de kruk waarop de Vlaamse visserij nog steeds drijft, in twee jaar tijd gehalveerd. En wat gebeurt er in 2026 als de EU met het Verenigd Koninkrijk gaat onderhandelen over de visrechten in Engelse wateren? Brexit blijft de vissers sowieso achtervolgen. Voor Belgische vissers, die hun visgronden ver weg van huis hebben, is het lastig de vis in Engelse havens aan te landen voor doorvoer naar Oostende of Zeebrugge. Nu moeten zij uitwijken naar Ierse of Franse havens.

Veel minder garnalen

De Belgische vloot blijft ondertussen vernieuwen. Begin dit jaar komt er een nieuwe boomkorkotter in de vaart en eind dit jaar een nieuwe Belgische vlagkotter.

Minder florissant vergaat het de gemeentelijke vismijn van Nieuwpoort, de kleinste in België. De aanvoer daalde met ruim 30% en de omzet met een kwart tot slechts 1,7 miljoen euro. Dit is grotendeels te wijten aan de verminderde aanvoer van garnalen en in mindere mate aan de lagere aanvoer van zeebaars, tong, rog en hondshaai. De garnalenaanvoer daalde van 110 ton in 2022 naar 47 ton vorig jaar.

Voor 2024 zijn de vooruitzichten voor de veiling niet hoopvol, zegt Kris Vandecasteele, wethouder visserij van Nieuwpoort. ‘Ik denk dat er iets mis is met de natuur. Er is een tekort aan garnalen en vis in het algemeen. Ik denk dat de wetenschap zich daarover moet buigen om te achterhalen hoe dat komt. Ik vermoed dat de vele nieuwe activiteiten op zee daar iets mee te maken kunnen hebben.’

Ook is het uit de vaart nemen van vaste aanvoerder Z-279 Ramblers, een aderlating voor de vismijn van Nieuwpoort.

