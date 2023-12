Ook in 2024 kunnen verladers 20 euro subsidie krijgen voor elke container die ze over water vervoeren

Verladers kunnen ook in 2024 20 euro subsidie krijgen voor elke container die zij niet meer over de weg, maar over het water vervoeren. Daarvoor is vijf miljoen euro beschikbaar. Afgelopen jaar was de subsidieregeling een succes en kwam zelfs geld vervroegd beschikbaar.

De modal shift-subsidieregeling was er voor het eerst in 2023. Er was 7,5 miljoen beschikbaar, waarvan vijf miljoen voor de overstap van weg naar water en 2,5 miljoen voor een overstap naar het spoor. Plan was drie jaar lang 7,5 miljoen beschikbaar te stellen.

Maar de regeling was zo’n succes dat halverwege juni werd besloten het geld uit 2025 naar voren te halen. Daardoor konden meer verladers gebruik maken van de regeling. Het naar voren halen betekent overigens niet dat er in 2025 geen geld beschikbaar komt.

Trajecten

Verladers krijgen niet alleen subsidie voor containers. Ook met het equivalent in bulklading komen ze in aanmerking voor de 20 euro. Wel een vereiste is, dat op bepaalde trajecten wordt gevaren. Dat zijn de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen (corridor Oost) en/of via Venlo (corridor Zuid-Oost) en de route Amsterdam richting Antwerpen (corridor Zuid).

Wie zeker wil zijn van het geld moet scherp zijn tussen het vuurwerk en de oliebollen. De subsidieregeling gaat namelijk open op 1 januari om 00:00 uur. De verdeling van het bedrag gaat op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

