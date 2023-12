OM in hoger beroep in zaak fatale giekbreuk Risico

Drie maanden

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de afgebroken giek van een zeilschip tijdens een schoolreisje. Bij dat ongeluk op de Waddenzee kwam een 12-jarige scholiere uit Den Haag om het leven. De rechtbank in Leeuwarden had de schipper eerder deze maand veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Het OM had een gevangenisstraf van zes maanden en een beroepsverbod van 2,5 jaar geëist.