Van Oord en Sif bouwen windpark voor Ecowende

Van Oord en Sif werken mee aan de bouw het offshore windpark Hollandse Kust West lot VI voor Ecowende, een joint venture van Shell en Eneco. Het park komt 53 kilometer uit de kust van IJmuiden en wordt naar verwachting in 2026 in gebruik genomen.

Van Oord wordt verantwoordelijk voor het transport en de installatie van zowel de funderingen als de windturbines en gaat ook de kabels leggen. Hiervoor zet de waterbouwer zijn gloednieuwe offshore installatieschip Boreas in, dat momenteel nog in aanbouw is. De kabellegger Nexus wordt ingezet voor de installatie van de verbindende inter-array-kabels tussen de turbines.

Sif

Ecowende had zich al in februari 2023 verbonden aan Sif Holding door de nieuwe fabriek van de funderingsspecialist in Rotterdam als ‘launching customer’ te ondersteunen met een vooruitbetaling. Voor het windpark van Ecowende gaat Sif 52 verlengde monopiles produceren. Het Ecowende windpark Hollandse Kust West lot VI krijgt een capaciteit van 760 MW, wat 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag groener zal maken.

Lees ook: Van Oord voltooit funderings- en kabelinstallatie Baltic Eagle windpark Lees ook: Windpark Hollandse Kust (noord) afgerond