Afdelingsvoorzitter Johnny van IJk van Schuttevaer Terneuzen is vrijdag 22 geëerd met een gouden speld voor 25 jaar lidmaatschap van schippersvereniging Schuttevaer.

De schipper uit Terneuzen werd in 1998 lid en trad al vrij snel, in 2001, toe tot het bestuur. In 2005 werd hij tot voorzitter gekozen en die functie bekleedt Van IJk nog steeds.

Ook Alexander de Vries is 25 jaar lid van de schippersvereniging. Het aftredende bestuurslid Rita Steenbergen-De Bruijn nam afscheid met het opspelden van de onderscheidingen. De gouden speld van De Vries werd door zijn zoon in ontvangst genomen.