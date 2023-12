Maersk voert containerheffing door om omleiding Rode Zee

Maersk spreekt van een ‘ernstige operationele verstoring’. Een standaard container die van China naar Noord-Europa vervoerd wordt, is 700 dollar duurder (omgerekend zo’n 635 euro). Die bestaat deels uit een toeslag voor de extra kosten voor de langere reis en uit een piekseizoentoeslag vanaf 1 januari.

Dinsdag kondigde de rederij aan dat het zijn schepen niet langer door de Rode Zee en de Golf van Aden zou laten varen en in plaats daarvan de route via Kaap de Goede Hoop laat volgen. Ook routes in andere delen worden volgens de rederij getroffen door de problemen bij het Suezkanaal, wat kan leiden tot noodtoeslagen op verschillende trajecten.

Door de aanvallen van de Houthi-rebellen is de wereldwijde handel verstoord. Donderdag meldden de laatste rederijen dat ze de Rode Zee zouden vermijden.

