Havenplanning in Werkendam is de week voor kerst net Tetris

Jan Smit kijkt tevreden naar de drie grote computerschermen voor zich. ‘Kijk, hier ligt er een overdwars, daar komt er nog een te overdwars te liggen.’ Op deze woensdag is het puzzelen geblazen voor de twee havenmeesters van Werkendam. ‘Waar is nog plek in de haven? Wie wil bij welke familie liggen en wie wil er vooral niet bij elkaar liggen?’, zegt Smit.

Vanuit hun toren hebben Jan Smit en Lou Goudel goed zicht op de haven en de Merwede. Toch kijken ze vooral naar de schermen. Via het computerprogramma Shiplogic hebben de twee bijzonder goed zicht op de aanwezige havens. ‘Er liggen ruim 80 schepen’, zegt Smit. ‘Ik verwacht dat tegen de kerst er zo’n 130 zijn. Een record is dat niet; we hebben jaren gehad dat het nog voller was.’

De schepen zijn in de tijd groter geworden en daardoor passen er minder schepen in de haven van Werkendam en is de puzzel nog lastiger geworden. ‘Een 135 meter lang schip leg je niet naast een 60 meter lang schip,’ zegt Lou Goudel.

Van het duo is Smit de meesterpuzzelaar. ‘Vandaag had ik een vergadering van de OR. Af en toe keek ik mee via de iPad, maar dat was nergens voor nodig,’ lacht Goudel. ‘Jan had het helemaal onder controle.’

De beide mannen werken al meer dan 20 jaar als havenmeester in Werkendam. Hun werk verveelt geen moment. ‘En dit is altijd de mooiste week van het jaar. Die haven helemaal vol. Prachtig,’ zegt Smit.

Mooiste plekken vergeven

De mooiste plekken zijn het eerst vergeven, maar die schippers moeten dan geen haast hebben. ‘Je kan er niet zomaar even tussen uit.’ Nu de haven bijna vol ligt, betekent het veel verhalen voor de binnenkomende schepen. ‘Soms wel 5 of 6 keer,’ zegt Smit. ‘En als al die schepen naast elkaar liggen, moet ik soms vier schepen over klauteren om te kijken of het past. Zwaar? Wel nee. Vooral heel erg leuk!’

Smit vertrouwt niet alleen op ShipLogic. ‘Meten is weten,’ zegt Smit terwijl hij wijst naar zijn elektronische afstandsmeter die op het tafeltje ligt van het knusse havenkantoor. ‘Het programma geeft de ruimtes in de haven goed weer, maar ik ga altijd ook zelf even kijken met mijn lasermeter. Laatst vroeg ik aan een schipper hoeveel ruimte er naast zijn schip was. Hij dacht zelf zo’n vier meter, bleek het meer dan 8 te zijn,’ lacht Smit. ‘Het is gewoon een spelletje Tetris dat Jan speelt,’ zegt Goudel.