Jaarvergadering Schuttevaer Werkendam: ‘Proefvaart brancheorganisatie KBN mislukt’

B-leden

Veel was donderdagavond 29 december hetzelfde op de 117e jaarvergadering van de Werkendamse Schuttevaer-afdeling op Fort Altena. Zoals het oranje tafelkleed met het bekende Schuttevaer-logo, de malse gehaktbal en de verloting. Toch kon dat niet verbloemen dat de rol van de afdelingen door de fusie tot KBN sterk is veranderd. Schuttevaer-voorzitter Erik Schultz mocht het de zaal uitleggen, maar erg overtuigend was dat nog niet.