Rijkswaterstaat: sluis Grave zeker tot donderdagavond gestremd

Sluis Grave wordt – als alles goed gaat – donderdag tegen het einde van de dag weer vrijgegeven voor de scheepvaart. Een defecte hydraulische cilinder in de bovendeur stremt de sluis, daardoor moeten schepen omvaren via Weurt.

De sluis bij Grave in de Maas is sinds zondagochtend 17 december opnieuw gestremd. Begin vorige week deed zich ook al een probleem voor met de bovendeur. Toen ging het om een storing in het meetsysteem.

Direct toen opnieuw een probleem ontstond zijn een monteur en duiker naar Grave afgereisd. Die ontdekten al snel wat het euvel was. Reparatie van de hydraulische cilinder gaat zeker tot donderdag duren. Op MarineTraffic is te zien dat er maandagochtend al een handvol schepen lag te wachten voor de sluis.

De stremming in Grave zorgt ervoor dat schippers moeten omvaren. Sluis Grave beschikt namelijk slechts over één kolk. De nieuwe storing duurt aanzienlijk langer dan de vorige, die na ruim een dag was verholpen.

