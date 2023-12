Haveneconoom Bart Kuipers over situatie Rode Zee: meest logische is omvaren

Kaap de Goede hoop

De meest logische optie voor schepen om de vaarroute via de Rode Zee te ontwijken is omvaren. Dat zegt haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De keerzijde daarvan is dat de reis langer duurt en dus moeten bedrijven rekening houden met miljoenen dollars aan extra kosten. Grote rederijen varen tijdelijk niet door de Rode Zee vanwege aanvallen door de Houthi-rebellen.