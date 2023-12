Garnalenkotter YM-22 na drie eerdere pogingen eindelijk van het strand getrokken

Eindelijk is de garnalenkotter YM-22 los gegetrokken van het Zandvoortse strand. Schuttevaer-verslaggever Bram Pronk was er zaterdag bij en maakt dit verslag. Vandaag is dit verhaal gratis te lezen .

Toen dit eenmaal gelukt was brak de kabel tijdens het straktrekken. Dubbele pech. Een nieuwe poging zat er niet meer in op dat moment. Bovendien was het water weer zakkende, waardoor de 37 meter lange, 3150 pk sterke sleepboot Anteos van Dutch Tender Service met aan het roer eigenaar Arjan Nugteren terugkeerde naar de thuisbasis Scheveningen.Vrijdag zou opnieuw een poging worden gewaagd tijdens springtij, maar dat liep anders. Op de Facebook-pagina van Ed Reker, de eigenaar van de YM-22, stond een noodoproep voor een speciaal soort touw. Een bedrijf uit Harlingen zag het bericht voorbij komen en reageerde positief en stelde belangeloos een 1200 meter lange sleeptros ter beschikking, een Dyneema-kabel met een doorsnee van 44 millimeter, gigantisch sterk, sterker dan staaldraad en superlicht bovendien. Het koste enige tijd de kabel in Zandvoort te krijgen en ook moesten nog extra voorzieningen worden getroffen. Zaterdag pas kon begonnen worden met poging nummer vier om de kotter los te trekken.

De machinisten van drie graafmachines, één meer dan bij de vorige poging, gingen zaterdagochtend vroeg weer aan de slag. Er moest flink wat werk worden verstouwd. De sleuf moest weer op diepte worden gebracht en het zand rondom de YM-22, die in een soort bassin lag, moest weg, waardoor de kotter drijfvermogen kreeg. Tractoren waren druk in de weer met het verplaatsen van zand. De Eurokotter WR-244 Henk Jan van rederij Visser & vd Plas uit Katwijk was uit IJmuiden vertrokken en lag opnieuw standby voor de kust. De kotter was nu via de nieuwe sleeptros verbonden met de YM-22. De sleper kwam langszij de WR-244 en nam die tros weer over.

Precies om 17.58 uur was het water op z’n hoogst, maar voor die tijd hoopte men de kotter al los te hebben. Als het nu niet zou lukken, wanneer dan wel. Maar het lukte. Om precies 16.30 uur kwam er beweging in de kotter. Onder luid gejuich en applaus trok de sleper Anteos het schip verder in zee en zette koers na IJmuiden met in haar kielzog de WR-244. Nu kan Reker zijn schip inspecteren en het laten repareren. Inmiddels blijven de donaties binnenstromen. De teller staat nu op 60.700 euro, ofwel 60% van het streefbedrag van 100.000 euro. Veel mensen steunen de actie met kleine giften, maar er zijn er ook die 1000 euro of zelfs 1500 euro bijdragen. Na 25 dagen is er een einde gekomen aan de lijdensweg van Reker.