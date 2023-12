Zuidersluis Almere na 15 weken weer open

De Zuidersluis in de Hoge Vaart in Almere is na een ingrijpende renovatie weer in bedrijf genomen op donderdag 14 december. Dit na een periode van 15 weken aan beperkingen en hinder voor de scheepvaart.

Het bedieningssysteem van de sluis is vernieuwd. Hiervoor zijn de motoren vervangen en nieuwe elektriciteits- en glasvezelverbindingen aangelegd. Ook de schakelkasten, slagbomen, camera’s en de omroepinstallatie werden vernieuwd. De sluis is nu aangesloten op de bediencentrale in Lelystad, als laatste van 15 kunstwerken.

De renovatie maakt deel uit van het provinciale project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’, dat naar verwachting in 2024 wordt afgerond. De Larser-sluis bij Biddinghuizen staat deze winter als laatste op de renovatielijst. Dit zelfbedieningsmechanisme hoeft niet te worden aangesloten op de centrale in Lelystad.

‘In vier jaar tijd is ontzettend veel werk verzet. Dit kon niet zonder goede afstemming met allerlei betrokken partijen en gebruikers van onze bruggen en sluizen. Door goed overleg met hen over stremmingen en oplossingen hebben we deze klus kunnen klaren’, aldus gedeputeerde Jan de Reus van Infrastructuur. Voor de renovatie van 13 bruggen en 11 sluizen op 16 locaties, trok de provincie ruim 70 miljoen euro uit.

