Dit wordt het nieuwe autonome shortseaschip van Zulu

Het Belgische Zulu Associates heeft de eerste ontwerpfase van een autonoom varend shortsea-schip afgerond. Verwachting is dat het eerste schip, de Zulu Mass, in 2025 in de vaart wordt gebracht. Het containerschip is ontwikkeld in samenwerking met Conoship International en heeft een laadcapaciteit van 200 teu.

Antoon Van Coillie, eigenaar van Zulu Associates, benadrukt het belang van de eerste ontwerpfase. ‘In die fase leg je de vorm van het schip vast, evenals de belangrijkste aandrijfssystemen.’

Hij wijst erop dat dit eerste ontwerp in lijn is met het ‘Approval in Principle’ dat is verkregen van Lloyd’s Register.

Het schip wordt ontworpen met oog op autonomie en elektrische aandrijving, inclusief ‘wind blades’ en onderzoek naar ‘wave foils’. De ontwerpers bekijken of het schip kan worden uitgerust met modulaire energiecontainers met batterij- en/of waterstofaangedreven krachtbronnen als hoofdenergiebron. Het ontwerp van de Zulu Mass is een grotere zeegaande variant van het eveneens in ontwikkeling zijnde binnenvaartschip X-Barge.

Autonoom

‘Autonoom varen staat nog in de kinderschoenen’, erkent Van Coillie. ‘Maar we willen tonen wat mogelijk is en ondersteunen het regelgevend proces, terwijl we blijven innoveren.’

België heeft op dit gebied een duidelijke koppositie ingenomen en biedt ook de meeste ruimte voor experimenten met onbemande vaartuigen.

Tekeningen van de Zulu Mass maken duidelijk dat de architecten geen rekening meer houden met de aanwezigheid van een scheepsbemanning. De brug en bemanningsaccommodatie ontbreken. Ook vallen de verhaalpotten in de zij op, die erop lijken te duiden dat het onbemande schip straks door roeiers vanaf de kade kan worden afgemeerd.

Concurrerend

Van Coillie: ‘De reden waarom we naar autonome vaart willen, is niet om geen bemanning te hebben, maar om zero-emission te kunnen varen. Door te besparen op de ruimte en kosten die je maakt voor de bemanning wordt het mogelijk te concurreren met schepen met een traditionele aandrijving.’

Nederlandse werf

Zulu Associates ziet Nederland als het meest geschikte land voor de bouw van de Zulu Mass. ‘Het schip wordt naar alle waarschijnlijkheid bij een Nederlandse scheepswerf gebouwd. Nederland heeft de kennis en ervaring voor een project als dit.’

