Antwerps verzekeringskantoor Lecour kent ins-en-outs van binnenvaart

Lecour & Co is al decennialang een gevestigde naam in de wereld van de binnenvaartverzekeringen. Het Antwerpse verzekeringskantoor met roots in de binnenvaart verzekert ondernemers uit Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland. ‘Ons sterke punt: We staan dacht en nacht klaar voor onze klant en kennen de ins-en-outs van de sector.’

Cijfers staan centraal bij veel verzekeringsbedrijven. Niet bij verzekeringsmakelaar Lecour & Co waar elke binnenvaartschipper – groot of klein – een gelijke behandeling krijgt. Als gewezen binnenvaartschippers kent de familie Lecour het klappen van de zweep in de overwegend familiale binnenvaart. ‘Mijn ouders hebben tot 1978 gevaren en hebben toen het verzekeringsbedrijf opgestart. Sinds 1991 ben ik mee in de zaak gestapt en heb heb in 1996 het roer overgenomen’, vertelt zaakvoerder Jean Lecour.

Uitbreiding

Lecour & Co neemt de binnenvaartverzekering van A tot Z voor haar rekening, van aansprakelijkheid van de schipper, tot verzekering van het schip en lading (P&I Cover). Het bedrijf telt momenteel acht medewerkers, maar door de overname van een andere Antwerps kantoor vindt volgend jaar een uitbreiding plaats naar 11 medewerkers. ‘Hierdoor staan er nog meer medewerkers klaar voor ons cliënteel.’

Het Antwerpse bedrijf richtte zich bij de opstart aanvankelijk op de Belgische binnenvaartschipper, maar in de loop der jaren heeft het ook Nederlandse, Zwitserse en Franse klanten verworven. ‘Klantenwerving gebeurt louter via mond-tot-mondreclame’, aldus Lecour die aangeeft dat schippers loyale klanten zijn en niet snel van kantoor veranderen. ‘Of er moet iets uitzonderlijks gebeuren.’

Frankrijk

Iets uitzonderlijks deed zich in de aanloop naar 2006 voor. In Frankrijk verdwenen op korte tijd veel binnenvaartverzekeraars en -makelaars. De Franse binnenvaartschippers, actief op de Seine, wisten al snel de weg naar de verzekeringsspecialist in Antwerpen te vinden. ‘Daar heeft ook onze kennis van het Frans een belangrijke rol gespeeld’, klinkt het.

De verzekeringsagent breidde zich in der jaren sterk uit waarbij ook verschillende familieleden aan boord gehaald werden. Ook dochter Joni (26) vervoegt het team sinds 2019, dochter van Jean. Ook zij kent de binnenvaart zeer goed . ‘Tot mijn 10de heb ik de vakanties doorgebracht op het binnenvaartschip van mijn grootouders via moeders zijde’, vertelt de Antwerpse die een stukje modernisatie aan het bedrijf toevoegde. Op haar initiatief werd een website en een facebookpagina gelanceerd. ‘Het is ook goed als binnenvaartschippers ons via deze kanalen kunnen bereiken’, zegt ze.

Met Joni staat de derde generatie klaar om het bedrijf naar de toekomst te leiden. Door de maatschappelijk gedreven trend van verduurzaming van het transport zijn de vooruitzichten voor de binnenvaartsector goed. De 26-jarige wil bij de verdere bedrijfsontwikkeling vasthouden aan de vaste waarde die het bedrijf tot een gevestigde waarde in de binnenvaartsector heeft gemaakt. ‘De klant stond, staat en zal altijd centraal staan.’

Door zijn specialisatie en dit jaar 45-jarige bedrijfsgeschiedenis heeft Lecour & Co een uitgestrekt netwerk over de Europese wateren. Loopt er bijvoorbeeld een schip vast op de Rijn door de lage waterstand – iets wat meerdere keren per jaar gebeurt – dan weet het bedrijf welke experts ingeschakeld moeten worden om schip los te tornen of deels de ontladen. ‘Doordat wij een lange geschiedenis hebben met partners staat men klaar om ons uit de brand te helpen’, besluit Jean Lecour.

