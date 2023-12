‘Grimmige sfeer bij Vlaamse sluizen’

Schippers zijn helemaal klaar met de stakende sluiswachters in Vlaanderen. Sinds maandag wordt een groot aantal sluizen niet of nauwelijks bediend. Daardoor liggen er tientallen schepen vast. ‘De sfeer is grimmiger aan het worden’, zegt een schipper. Om hun ongenoegen kenbaar te maken, toeteren de schippers elk half uur.

Woensdagavond maakt de Vlaamse Waterweg bekend dat de sluizen weer deels bediend zouden kunnen worden omdat leden van de christelijke vakbond weer aan het werk gaan. Deze vakbond ACV sloot woensdag een akkoord over het toekomstig personeelsbeleid. De andere twee bonden ACOD en VSOA gingen niet akkoord met de voorliggende afspraken en zetten hun acties verder.

Tot grote boosheid van de schippers die geen kant op kunnen. ‘Afgelopen nacht hebben de brandweer en de politie de schippers beveiligd.’ De getroffen schippers beraden zich nu op nieuwe acties. ‘We zijn er helemaal klaar mee’, zegt Erik van Dam van ms Sympathie. ‘Wij leggen al sinds maandag beneden bij Hasselt.’

‘Bewaar sereniteit’

De Vlaamse Waterweg is bezorgd over oplopende spanningen. ‘Stakingsacties zorgen vaak voor wrevel en onbegrip bij zowel actievoerders als bij werkwilligen en klanten en dat blijkt ook hier het geval. Wij doen in het belang van de veiligheid van mens en binnenvaart een beroep op de verantwoordelijkheidszin van alle betrokkenen om de sereniteit te bewaren, respect voor elkaar en elkaars standpunten op te brengen en elke vorm van verbaal of fysieke agressie te vermijden.’

De Vlaamse Waterweg hoopt dat de situatie zich spoedig kan normaliseren in het belang van haar medewerkers en de binnenvaartsector.

Via tankwagens wordt nu water geregeld voor de vastliggende schippers.