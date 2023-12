Zwaarder materieel nodig om gestrande garnalenkotter YM-22 te bergen

Vorige week werd door de zware boomkorkotter KW-45 en de Eurokotter WR-244 een poging gedaan het schip vlot te trekken, maar dat mocht niet baten. Eerder was een geul gegraven, maar die was niet diep genoeg. Er wordt nu nagedacht over het inzetten van zware graafmachines om een diepe geul te graven. Tegelijkertijd moet er een sleepboot beschikbaar zijn, anders loopt de geul bij ieder hoog tij weer dicht.

Veel hangt af van het verkrijgen van de nodige vergunningen, veelal een langdurige procedure. De gemeente Zandvoort heeft laten weten dat het versneld afgeven van een vergunning geen probleem hoeft te zijn.