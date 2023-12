Maritieme Beroependag Zwolle: de zee lonkt en de wal trekt ook

Het is overduidelijk; aan maritieme studenten en afgestudeerde zeelieden wordt aan alle kanten getrokken. Niet alleen is het tekort aan zeevarenden groot, ook in andere bedrijfstakken, waaronder de scheepsbouw, is veel belangstelling voor zeelieden met ervaring.

Dat bleek uit het brede scala aan bedrijven dat zich had aangemeld voor de Beroependag in Zwolle. Niet alleen rederijen als Vertom, De Bock Maritiem, Hartman Seatrade, Jumbo Shipping en de Holland America Line gaven acte présence. Ook Hebo Maritiem Service, Gebr. van der Lee, Bamalite, de Rijksrederij, de Koninklijke Marine, Atlas Professionals, TOS Energy & Maritime Crew, het Nederlands Loodswezen en Vitters Shipyard presenteerden zich op de bedrijvenmarkt. Allemaal met hetzelfde doel, de maritieme sector onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk jongeren. En natuurlijk om nu of in de toekomst eigen vacatures te vervullen.

Speeddaten

Het Scheepvaart en Transport College in Zwolle organiseert de beroependag jaarlijks. Dit was de derde editie en er kwamen volgens de organisatoren zo’n 80 geïnteresseerden op af. De bedrijven krijgen zo de kans zich te profileren door middel van een korte presentatie om vervolgens met studenten te gaan speeddaten.

Evert Jan van Slooten van uitzendbureau Atlas Professionals: ‘Wij nemen deel aan de Beroependag omdat we studenten willen laten weten dat zij bij ons kunnen aankloppen op het moment dat hun situatie verandert. Wij zien te vaak gebeuren dat maritieme professionals stoppen met het werken in deze sector, omdat zij bijvoorbeeld kinderen krijgen of met andere omstandigheden te maken krijgen. Hierdoor verliest de maritieme sector onnodig veel personeel. Wij als Atlas Professionals zijn graag het alternatief. Bij ons kun je vaak aantrekkelijkere vaarschema’s krijgen en staan jouw wensen centraal. Wij willen echt met je meedenken en je binnen de sector houden. Dat de studenten die slagen bij STC Hanze Maritiem niet meteen kiezen voor een baan bij een uitzendbureau begrijpen wij. Maar we willen dat ze weten dat ze ons later in hun loopbaan altijd kunnen bellen. De maritieme beroependag is een mooie plek om dit eerste contact te leggen.’

Foto gaat verder onder de tekst.

Naar zee en daarna

Ook Bram Mensinga van De Bock Maritiem maakt graag van de gelegenheid gebruik. ‘Dit is waardevol. We hebben meer mensen nodig en dat betekent dat we als sector studenten vroegtijdig moeten voorlichten over de mogelijkheden die het varende beroep met zich meebrengt. En we moeten ze tijdens de opleiding dusdanig boeien dat zij daarna vol enthousiasme beginnen aan hun maritieme carrière. Wij moeten dat samen doen. Dat er nu ook bedrijven staan als het Loodswezen, Vitters Shipyard en QuantiParts zie ik als toegevoegde waarde. Zo zien studenten dat ze ook na hun carrière op zee in de sector kunnen blijven. Die boodschap zouden we eigenlijk ook moeten zien over te brengen op de studiekiezer. De maritieme sector is zo breed, daar liggen enorm veel kansen.’

Lastig kiezen

Nautisch docent en stagecoördinator Simon Kramer is blij met het enthousiasme van de bedrijven. ‘Voor iemand van 16 jaar is het behoorlijk lastig om een keuze te maken. Door informeel kennis te maken leert een bedrijf een potentiële sollicitant vast kennen en komt een student erachter dat er meer stage- en arbeidsplaatsen zijn dan gedacht.’

Om de zeevaartstudenten te motiveren waren onder meer filmpjes te zien waarin oud-studenten vertelden over hun leven op zee. Daarnaast luisterden de studenten, verdeeld over de dag, naar 15 pitches en konden zij in gesprek gaan met de betrokken bedrijven. Evert Jan van Slooten van Atlas hierover: ‘Opvallend was hoe goed de studenten waren voorbereid. In een boekje dat zij meekregen stonden voorbeeldvragen die het gesprek op gang hielpen, maar er werden ook verdiepende vragen gesteld.’

Ook waren er verschillende workshops, waaronder een korte cursus werken leven aan boord door Cees van Tilburg van Jumbo Shipping. Dat zorgde ervoor dat studenten die nog nooit hebben gevaren een beter beeld kregen van wat ze kunnen verwachten aan boord.

Tijdens het middagprogramma verzorgden Megan Krijger en Sanne Matthijs van TOS Energy & Maritime Crew een sollicitatietraining. Een waardevolle toevoeging, volgens Romy Greupink, docente flankerende vakken. ‘Onze studenten geven vaak aan het spannend te vinden de arbeidsmarkt op te gaan. Zij zien vaak op tegen sollicitatiegesprekken en weten meestal niet goed waar zij vacatures kunnen vinden, of hoe zij überhaupt aan hun zoektocht moeten beginnen.’

Vreemde eend

QuantiParts was een van de vreemde eenden in de bijt. Deze dochter van Wärtsilä houdt zich wereldwijd bezig met de levering van reserve-onderdelen voor scheepsmotoren. Het bedrijf neemt graag zeevarenden met enkele jaren ervaring aan. Accountmanager Johan Penninga van Wärtsilä gaf een presentatie over de voortstuwing van de toekomst, met nieuwe technieken en brandstoffen.

QuantiParts was er dus niet direct op uit om studenten te werven. En hetzelfde gold voor jachtbouwer Vitters Shipyard. Ook Jan Albert de Jonge en zijn collega Alieke Vruggink van Vitters benadrukten dat er juist na een carrière op zee een leuke carrière aan de wal ligt te wachten. De Jonge haalde zelf zijn marof-diploma in Zwolle en begon zijn carrière op zee.

Opvallend was ook de deelname van de Koninklijke Marine. Sinds vorig jaar is het mogelijk om in Zwolle een opleiding tot Marine-technicus te volgen.

De Beroependag werd afgesloten met een diploma-uitreiking. Op deze manier werden niet alleen de geslaagden, namelijk: Hidde Dekker, Lars Smit, Gijs Bouma en Lars Rooimans, in het zonnetje gezet, maar konden de reguliere studenten zien waar zij het allemaal voor doen. STC Hanze Maritiem heeft nu circa 150 zeelieden in opleiding en volgens de school vertoont het aantal aanmeldingen met 35 voor het komende leerjaar een stijgende lijn.

