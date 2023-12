Maersk schikt met Evergreen en Shoei Kisen Kaisha

Blokkade Suezkanaal

De rederij Maersk heeft een buitengerechtelijke schikking getroffen met de eigenaar en de manager Shoei Kishen Kaisha en Evergreen van het containerschip Ever Given dat in maart 2021 het Suezkanaal blokkeerde toen het vastliep. Volgens Maersk liepen 50 van haar schepen vertraging op door de blokkade van het kanaal. Het eiste van Evergreen bijna US$45 miljoen.