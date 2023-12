Nederland herkozen in dagelijk bestuur IMO

Nederland is herkozen in de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De Raad is het ‘dagelijks bestuur’ van deze maritieme VN-organisatie en bestaat uit 40 van de 175 lidstaten. De Raad wordt elke twee jaar gekozen.

Met de zetel in de Raad kan Nederland ook de komende 2 jaar mede bepalen hoe de IMO invulling geeft aan grote maritieme en maatschappelijke opgaven, onder andere op het gebied van duurzaamheid, scheepvaartveiligheid en aan drugs gerelateerde criminaliteit via zee. De afgelopen jaren werd er vanuit de Raad gewerkt aan een veilige graancorridor door de Zwarte Zee, en aan het veilig laten doorgaan van de zeevaart tijdens de COVID-crisis.

‘Nederland is van oudsher een zeevarende natie en is bijna altijd lid van de IMO-Raad geweest’, aldus demissionair minister Mark Harbers. ‘Met Rotterdam hebben we een van de grootste havens ter wereld, en de maritieme sector is goed voor 3 procent van onze economie. Het is goed nieuws dat we zijn herkozen, zodat we ook de komende jaren met een zetel in de Raad aan het roer staan van de IMO voor een schonere en veilige scheepvaart.’

