ING voorspelt groei binnenlands vervoer over water

Het binnenlands vervoer van goederen over water is kansrijk. Zelfs nu het vrachtvolume van de binnenvaart dit jaar verder is teruggezakt, gaat het binnenlands vervoer volgens de economen van de ING Bank op lange termijn een goede toekomst tegemoet.

De binnenvaart is voor ruim 70% afhankelijk van vervoer van en naar het buitenland. Toch wint het binnenlands vervoer de laatste jaren aan belang. Sinds 2010 nam het aandeel in de vervoersprestatie toe van 25% tot bijna 30%. Onderzoeksbureau Panteia verwacht zelfs dat de groei de komende jaren uitsluitend uit het binnenland komt. Zo wordt de zogenoemde ‘Blue Road’ gestimuleerd als alternatief voor de weg, en voor verladers die de shift naar het water willen maken is subsidie beschikbaar. Dat blijkt effectief. Zo werkt BTT Multimodal via terminals in Eindhoven, Tilburg en Bergen op Zoom verder aan de intensivering van containervervoer van en naar de zeehavens over water.

Minder internationaal

Het positieve nieuws voor het binnenlands vervoer, geldt niet voor het internationale goederenvervoer. Na de opleving in 2021 en begin 2022 is het vrachtvolume van de binnenvaart in 2023 teruggezakt. In de eerste negen maanden kwam het totale volume 4,5% lager uit dan een jaar eerder, terwijl er dit jaar geen grote beperkingen op de Rijn waren. De vervoersprestatie liep nog wat verder terug (-6%). Dit wijst er volgens de ING-economen op dat er vooral voor de lange internationale reizen minder vracht was.

De krimp was vooral zichtbaar in de containervaart en het vervoer van droge bulk. De laatste categorie is met onder meer agribulk, bouwstoffen, ertsen, kolen en reststoffen de grootste markt. Voornaamste oorzaak voor de krimp is de terugval van de vraag vanuit Duitsland.

Zo werden minder kolen vervoerd na een sterke opleving in 2022 vanwege de energiecrisis in Europa en de druk om Russisch gas structureel te vervangen. De kolenvraag is nu echter alweer op zijn retour. En het verbruik zal richting 2030 verder teruglopen. Ook al omdat de staalindustrie op termijn minder kolen en cokes gaat afnemen. Hoewel de volledige uitfasering nog wel even zal duren, zijn er zowel in Duitsland (Thyssen Krupp) als Frankrijk (Arcelor Mittal) forse subsidies verleend om de staalproductie over te schakelen op waterstof.

Natte bulk

Het vervoer van natte bulk bleef goed overeind, vooral in het ARA-gebied. Ook het vervoer van chemische producten houdt goed stand en heeft nog groeipotentieel. Hier zijn wel specialistische tankers (RVS) voor nodig. In de tankvaart zorgden laagwater en een lagere beladingsgraad wel voor een minder efficiënte inzet van schepen en dus schaarste. De krappe laadcapaciteit vloeit ook voort uit de introductie van nieuwe ladingstromen, zoals biobrandstoffen.

Een andere relevante ontwikkeling in de tankvaart is het verbod op varend ontgassen. Dit gaat medio 2024 in en betekent dat schepen ofwel ‘dedicated’ op een vaste ladingstroom moeten gaan varen, of gebruik moeten maken van een ontgassingsinstallatie aan de wal. Naar verluidt duurt het ontgassen van een schip van 3000 ton zo’n 15 uur, waarbij de schepen dus niet onderweg zijn met een nieuwe vracht. In Nederland gaat het om zo’n 5000 ontgassingen per jaar.

Weinig nieuwe schepen

ING verwacht dat er de komende tijd meer tankers in de vaart worden gebracht. Maar anders dan na 2008 zal geen grote overcapaciteit ontstaan door een golf aan bestellingen. De marktwaardes van schepen, zeker die van tankers, blijven hierdoor goed op peil.

In de droge-ladingvaart zijn de afgelopen 10 jaar jaarlijks slechts enkele tientallen nieuwe schepen in de vaart gekomen. De afgelopen vijf jaar gemiddeld ruim 30 per jaar op een Rijnvloot van rond de 7300 schepen. Deze schepen zijn wel groter dan gemiddeld, maar er zijn ook veel kleine schepen uit de vaart genomen. Per saldo is er niet of nauwelijks capaciteit bijgekomen. Hierdoor veroudert de vloot en tegelijkertijd is de inzetbaarheid, op het Europese kanalennetwerk, afgenomen.

Oorlog

De afnemende laadcapaciteit in West-Europa is ook een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hierdoor nam de vraag naar binnenvaartschepen in het Donaugebied in 2022 sterk toe. Door de blokkering van Zwarte Zeehavens werd via grenssteden als Izmajil, Reni en Galati lading over de rivier naar de Zwarte Zeehavens en verder het Europese binnenland in vervoerd. Dit effect is in 2023 afgenomen, doordat weer meer zeeschepen kunnen vertrekken, maar het speelt in mindere mate nog steeds. In de tussentijd zijn er naar schatting enkele honderden schepen (met een capaciteit van veelal 1000-2000 ton) naar de Donau verkocht. Deze schepen komen naar verwachting niet meer terug.

