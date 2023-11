Aan de reis: wereldwijde olieprijzen stijgen voor het eerst in 5 weken

Wereldwijde olieprijzen hebben voor het eerst sinds 5 weken een stijging op wekelijkse basis laten zien. Brent Crude sloot de week af op $80,58 per vat en WTI (West Texas Intermediate) op $75,54 per vat. De stijging kan een anticipatie zijn op de komende OPEC+ meeting, welke verdere productiebeperkingen hoog op de lijst heeft staan.

De OPEC verraste de markt afgelopen woensdag door de geplande meeting van 26 november uit te stellen naar 30 november. De reden hiervoor is dat de interne leden van de OPEC+ moeite hadden om een consensus te bereiken over de huidige en toekomstige productieniveaus. De meest voor de hand liggende uitkomst lijkt door dit nieuws een verlenging van de bestaande productiebeperkingen te zijn. Of de vrijwillige productiebeperkingen van Rusland en Saudi-Arabië aan blijven houden in het nieuwe jaar is nog onbekend, maar zal ook tijdens de geplande meeting op 30 November worden meegenomen.

Enige neerwaartse druk op de prijzen kwam voort uit verminderde geopolitieke spanningen rondom Israël en Palestina. Nu het uitwisselen van gijzelaars is begonnen, nemen de zorgen over mogelijke productie en transport beperkingen vanuit het gebied af. Opvallend is ook dat na de grootste stijging in 9 maanden, het aantal actieve boorinstallaties in de Verenigde Staten afgelopen week onveranderd is gebleven. Deze staat momenteel nog steeds op 500. Welke volgens enkele marktspeculanten laat zien dat de markt komende tijd nog erg onzeker is.

ARA en Rijn

Twee weken geleden leek de markt om te slaan toen de vrachttarieven na een lange periode van stijging consolideerden. Echter stegen de vrachttarieven in het ARA gebied afgelopen week op weekbasis wederom verder door. De gelimiteerde vrije scheepscapaciteit kan niet aan de vraag naar transport en product voldoen. Ook blijven de vertragingen bij de grotere laad- en losplaatsen aanhouden welke de scheepscapaciteit verder limiteren. Nu het einde van de maand in zicht is lijkt de vraag naar spotreizen in de markt echter iets af te nemen. Veel marktspelers focussen zich op het voldoen van hun contractuele verplichtingen en zijn voorzichtig met het inplannen van nieuwe spotreizen door de grotere onzekerheid rondom de laad en lostijden. Ondanks de gelimiteerde scheepscapaciteit lijken de grotere schepen (+6kton) soms toch moeite te hebben met het vinden van geschikte reizen. Desondanks verwachten we bij Inland Barging voor het einde van de maand geen grote veranderingen in de vrachttarieven door de eerder omschreven factoren.

Ook de vrachttarieven op de Rijn hebben op wekelijkse basis een stijging laten zien. Ondanks de sluiting van enkele delen van de rivier de Rijn door de hoge waterstanden lijken veel schippers terug te keren naar de Rijn door de hoge vrachttarieven. Door de hoge waterstanden waren schippers genoodzaakt langzamer te varen of was er een vaarverbod geldig, waardoor enkele marktspelers flinke vertragingen hebben opgelopen. Tevens hielden de hoge waterstanden en de bijbehorende beperkingen langer aan als initieel werd gedacht, waardoor de meeste marktspelers zich bezighielden met het om nomineren van schepen en hun contractuele verplichtingen voor het einde van de maand. Binnenlandse reizen werden door de stremmingen langs de Rijn ook populairder, waardoor de al reeds gelimiteerde scheepscapaciteit in het gebied verder toenamen.

Mede mogelijk gemaakt door Inland Barging. Uw specialist in vrachttarieven voor de binnenvaart.

Geschreven door Emiel de Barbanson (www.inlandbarging.com)

Prijs per euro/kton

Range: 2-6kton Weekgemiddelde Laagste prijs van de week Hoogste prijs van de week Cross Harbor € 6,53 € 6,25 € 8,00 Rotterdam – Antwerp/Amsterdam € 7,66 € 7,25 € 8,25 Antwerp – Amsterdam € 8,53 € 8,25 € 8,70 Flushing – Antwerp € 8,23 € 7,60 € 8,30 Flushing – Rotterdam € 9,21 € 8,40 € 9,25 Flushing – Amsterdam € 9,55 € 9,50 € 9,80 Ghent – Flushing € 8,49 € 7,80 € 8,50 Ghent – Antwerp € 8,60 € 8,00 € 8,60 Ghent – Rotterdam € 9,44 € 9,00 € 9,50 Ghent – Amsterdam € 9,82 € 9,75 € 10,10 Weekgemiddeldes ARA vrachttarieven

Prijs per euro/kton

range: 0-3kton Weekgemiddelde Weekgemiddelde Gasolie Weekgemiddelde benzine Duisburg € 18,90 € 17,90 € 19,90 Dortmund* € 22,10 € 22,10 – Cologne € 23,10 € 22,10 € 24,10 Koblenz* € 25,80 € 25,80 – Frankfurt* € 30,40 € 30,40 – Mannheim € 31,40 € 30,40 € 32,40 Karlsruhe € 33,60 € 32,60 € 34,60 Strasbourg € 35,80 € 34,80 € 36,80 Basle EUR € 39,48 € 38,48 € 40,48 Basle CHF 38,10 CHF 37,10 CHF 39,10 CHF Weekgemiddeldes Rijn vrachttarieven

Lees ook: Aan de reis: hoge waterstanden op de Rijn hinderen schippers Lees ook: Aan de reis: vrachttarieven in het ARA gebied lijken af te zwakken