VAARBERICHTEN

Een groep schippers van de scheepvaartcoöperatie ELV overweegt in actie te komen tegen het uit de lucht halen van de pagina met buitenlandse binnenvaartberichten op Teletekst. Vandaag (vrijdag 24 november) wordt via een rondvraag geïnventariseerd hoe groot de actiebereidheid is.