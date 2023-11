Moeizame berging binnenvaartschip in Emden

Het Duitse binnenvaartschip Sabine, dat 5 oktober tijdens het laden van split in Emden plooide en zonk, is gelicht en aan boord van het halfafzinkbare zware-ladingschip BHV Innovation onderweg naar Denemarken voor de sloop. Het wrak is door BVT Chartering and Logistics uit Bremerhaven gelicht met behulp van luchtzakken. De berging heeft dagen langer geduurd dan gepland.

Het schip zou volgens Niedersachsen Ports (NPorts) vrijdag 17 november worden gelicht en de dag erna worden afgevoerd. Het was echter op de havenbodem in een leemlaag vastgezogen. Pas nadat begin deze week bagger en leem om en onder de Sabine was weggespoten en meer lucht in de 20 luchtzakken was geblazen kwam er opwaartse beweging in het wrak. Bergers en NPorts waren vooraf bang dat het wrak alsnog zou breken, maar dat gebeurde niet.

Voorafgaand aan de berging was zoveel mogelijk van de circa 1200 ton split uit het ruim gehaald. Het 85 meter lange en 9,50 meter brede schip had 1500 ton zullen laden. De Sabine lag op 11 meter diepte.

Luchtzakken

Voor de berging legden duikers het ruim vol met luchtzakken die met hijsbanden waren bevestigd aan een hulp-staalconstructie. Na meerdere pogingen lukte het de boeg van het schip te los krijgen. Dat werd aan een ponton bevestigd. Door meer lucht in bepaalde luchtzakken te pompen kon de plooi midscheeps zoveel mogelijk uit het schip worden gehaald. Toen het wrak voldoende was opgedreven om in het halfafzinkbare schip te komen werd het daarin getrokken. Experts hebben het schip onderzocht om de oorzaak van het plooien te achterhalen. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.

