Partijen nemen Akte van Mannheim onder schot in verkiezingsprogramma’s

De Akte van Mannheim staat onder druk in Nederland. Meerdere partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma voor het afschaffen van de accijnsvrijstelling op gasolie voor de binnenvaart. Ook de terugkeer van de pulskortechniek in de visserij staat op meerdere agenda’s. Opvallende afwezige in de programma’s is de scheepsbouw.

Accijnsvrijstelling voor de binnenvaart is geregeld in de Akte van Mannheim, die akte bestaat al sinds 1868. Door de discussie over ‘fossiele subsidies’ komt deze akte meer en meer onder druk te staan, dat blijkt nu ook uit de verschillende programma’s.

Zo schrijft de VVD dat de partij de accijnsvrijstelling voor scheepvaartbrandstoffen in Europees verband afschaffen. NSC, de partij van Pieter Omtzigt, wil die fossiele subsidies in Europees verband afbouwen. En GroenLinks-PvdA wil de fossiele subsidies ‘zo snel mogelijk afbouwen’. Daarmee zijn de, volgens de peilingen, drie grootste partijen het eens over een afschaffing van de accijnsvrijstelling. Aannemelijk is dat in ieder geval twee van de drie samen in een coalitie terechtkomen. Daarmee is in een coalitie de meerderheid altijd voor afschaffen.

Daarbovenop komt dat ook Partij voor de Dieren, D66 en Volt voor het afschaffen van de belastingvoordelen op fossiele brandstof. Met de huidige peilingen zou daarmee ook een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen zijn. Het lijkt een kwestie van tijd.

Pulsvisserij

De terugkeer van de pulsvisserij heeft het ook tot meerdere programma’s geleid. NSC wil zich ‘op Europees niveau inzetten voor het vissen met puls’ en ook de PVV wil dat het verbod wordt teruggedraaid. Ook de BBB wil dat Nederland zich in Europa hardmaakt voor het terugdraaien van het verbod. Daar sluiten ook de ChristenUnie en de SGP zich bij aan. Dat geldt niet voor de Partij voor de Dieren: ‘Een techniek waarbij vissen onder stroom worden gezet zodat de zeeën nog efficiënter kunnen worden leeggeroofd, blijft verboden.’

De partijen die voor de terugkeer zijn hebben in de laatste peilingen geen meerderheid in de Tweede Kamer. Zowel de SGP als de BBB zijn door NSC-leider Omtzigt wel genoemd in een mogelijke coalitie over rechts mocht NSC de grootste worden, waardoor het in een formatie mogelijk wel op tafel komt. De PVV is door Omtzigt uitgesloten, PVV-leider Wilders hoopt dat Omtzigt op dat standpunt tot inkeer komt.

Scheepsbouw

Opvallende afwezige is de scheepsbouw. De VVD noemt wel het maritiem masterplan en de ChristenUnie wil dat er bij overheidsaanbesteding van schepen gedacht wordt aan het ‘strategisch belang van de maritieme industrie’. Verder komt scheepsbouw niet voor. Dat is merkwaardig, want het huidige – inmiddels demissionaire – kabinet heeft een gezant maritieme maakinsdustrie aangesteld. Die kabinetsgezant, Marja van Bijsterveldt, presenteerde 26 oktober de sectoragenda. De boodschap: Den Haag moet ingrijpen om te voorkomen dat de scheepsbouwsector verdwijnt uit Nederland.

