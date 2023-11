Lubbers Logistics zorgt dat uw lading snel op de juiste bestemming aankomt

225 ton vervoerd

Lubbers is van oorsprong een Nederlands bedrijf en komt uit Schoonebeek in Drenthe. De in 1929 opgerichte specialist heeft door haar lange bestaan een groot en sterk netwerk opgebouwd. ‘Havens waar wij bijzonder goed zijn aangesloten om uw lading af te leveren zijn onder meer Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Istanbul, Aberdeen, Stavanger, Newcastle en Constanta’, aldus De Graaf.Onder andere baggeraars, scheepseigenaren en leveranciers van scheepsuitrusting zijn vaste klanten bij Lubbers. ‘Wij zijn ondermeer erg goed in complexe en spoed zendingen te organiseren, waarbij de afmeting niet uitmaakt. Wij zorgen ervoor dat de lading zo snel mogelijk op plaats van bestemming komt. Denk dan aan bijvoorbeeld spareparts, deck equipment of project equipment.’

Onlangs is een werkschip van 225 ton vervoerd van Europa naar Noord-Amerika door Lubbers. ‘Dit was één van onze grootste transporten tot nu toe. We hebben het werkschip uit het water aan boord van een zwaarladingschip gehesen. Dit was een imposante missie.’

‘Hoe complex uw lading of bestemming ook is, wij zorgen dat uw vracht altijd goed bij u of uw klanten terecht komt. En terwijl uw lading over de wereld reist, houden wij u steeds op de hoogte van status en planning. Betrouwbaar, efficiënt en voordelig.’

Afgelopen jaar zijn 300 truckladingen in drie weken tijd vanuit diverse projecten naar Italië gebracht voor één project aldaar. ‘We moesten 300 ladingen baggerleidingen in circa 3 weken vervoeren, dat was logistiek een complexe klus. De Italianen wilden stranden opspuiten en hadden daar een baggerbedrijf voor ingehuurd. Wij moesten zorgen dat alle benodigdheden vanuit Europa daar terecht kwamen. Dus we hebben toen vrachtwagens naar België, Polen en Griekenland gestuurd om vervolgens door te rijden naar Italië met de vracht. We kregen alles op tijd ter plaatse.’

Ruimte inplannen

‘Lubbers werkt met alle grote rederijen, hierdoor kunnen we snel ruimte inplannen aan boord. Niet iedere lading past in een container. Wij maken ook gebruik van een netwerk van multipurpose schepen. Wij weten precies welke schepen we nodig hebben bij een bepaald type lading en kunnen zo ervoor zorgen dat we snelle transit-tijden behalen.’ Juist de samenwerking tussen lucht-, zee- en wegvervoer zorgt ervoor dat de lading altijd op tijd aankomt. ‘Zeker binnen Europa kunnen we snel schakelen.’

Lubbers heeft ongeveer 400 eigen trailers binnen Europa. Onze chauffeurs zijn trots op wat ze doen. Jarno: ‘Wij leiden onze eigen mensen op en werken samen met veel opleiders, daardoor kunnen wij een bijzondere kwaliteit leveren.’

Wereldwijd

Lubbers vervoert wereldwijd vracht en heeft een wereldwijd netwerk van agenten, partners en eigen mensen in diverse havens, Naast onze eigen vestigingen in Europa, ook in het Midden Oosten, Afrika, Singapore, China en India. ‘We bouwen het liefst langdurige en persoonlijk relaties op, waarbij betrouwbaarheid en stiptheid natuurlijk het belangrijkste zijn.’

Lubbers Logistics Group staat niet op Europort met een eigen stand, maar vertegenwoordigers zijn wel aanwezig op de beurs en beschikbaar voor meer informatie.