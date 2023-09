Burando Maritime Services neemt Atlantic Horizon Group over

Burando noemt zichzelf een ‘one-stop-ship’ maritieme dienstverlener. Daar valt onder de levering van (duurzame) brandstoffen, het transporteren van goederen en het recyclen van afvalstromen tot nieuwe grondstoffen. Een deel van de activiteiten van de Atlantic Horizon Group en Burando overlappen. Atlantic Horizon is actief in internationale en binnenlandse scheepvaart, het leveren van bunkers, smeerolie en scheepsbenodigdheden aan zee- en binnenvaart.

De gezamenlijke ondernemingen gaan verder onder de naam Burando Atlantic Group. ‘Waarbij in de komende periode waar mogelijk zaken geïntegreerd zullen worden, maar de Atlantic Horizon-divisies zullen onder dezelfde naam operationeel blijven’, aldus Burando.

De vloot van Atlantic bestaat uit 10 binnenvaartschepen twee zeevaartschepen. ‘Deze overname stelt Burando in staat haar vloot binnenvaartschepen aanzienlijk uit te breiden en verdere groei te realiseren in haar zeevaartactiviteiten.’

Vloot groeit naar 70 schepen

Volgens zijn website beschikt Burando nu over 60 binnenvaarttankers met een capaciteit variërend van 1700 ton tot 9500 ton.

‘Met de overname van Atlantic Horizon Group zetten we een belangrijke stap in de realisatie van onze groeistrategie. Door onze inspanningen te bundelen, kunnen we onze dienstverlening naar nieuwe hoogten tillen en onze klanten nog beter van dienst zijn. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die deze overname met zich meebrengt, aangezien we een prachtig en gerespecteerd bedrijf toevoegen aan onze organisatie. We kijken vol verwachting uit naar een succesvolle integratie van beide organisaties’, laten Luc Braams en Andreas Drenthen, co-CEO’s van Burando Maritime Services, weten.