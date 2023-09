Als het werkt: dekprisma

Dan werkt het zo

Schepen, vooral cruiseschepen, hebben tegenwoordig enorme glasoppervlakken. Het is moeilijk voor te stellen dat er een tijd was, dat er nauwelijks glas aan boord van schepen was te vinden. Breekbaar glas en een slingerend schip gaan tenslotte niet goed samen. En eenmaal gebroken was glas aan boord ook nauwelijks te repareren.