Royal Huisman overtreft zichzelf door grenzen op te zoeken

Superjachten

‘Kom samen werken aan grote dromen’, het is de slogan van de Employer Branding campagne van Royal Huisman. En wie de op Discovery Channel verschenen documentaire heeft gezien over de in Vollenhove gevestigde superjachtbouwer, kan zich daar alles bij voorstellen. Hier wordt gewerkt aan projecten die groots zijn. In vakmanschap, in high tech toepassingen, in duurzaamheid en in uitdaging. Jeroen Sirag, Marketing Director bij Royal Huisman, is verknocht aan de merken die hij met zijn team mag ‘evolueren’, zoals hij het zelf omschrijft.