TotalEnergies investeert miljarden in olieproject voor kust Suriname

Succesvolle proefboringen

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies gaat voor de kust van Suriname aan de slag met een groot olieproject ter waarde van 9 miljard dollar, met een productiecapaciteit van 200.000 vaten per dag. Topman Patrick Pouyanné van TotalEnergies had woensdag in Paramaribo hiervoor een ontmoeting met de Surinaamse president Chan Santokhi en de directeur van het Surinaamse staatsbedrijf Staatsolie.